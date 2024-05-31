В Госдуме назвали лучший подарок школьнику к началу учебного года

По всей России уже отгремели последние звонки и стартовал прием заявок от будущих первоклассников, а значит, новый учебный год тоже не за горами. К его началу депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ввести новую полезную и добрую традицию.

По мнению парламентария, государство могло бы обеспечивать учеников необходимыми для занятий принадлежностями.

«Канцелярские товары — то, что необходимо каждому школьнику с 1 по 11 класс. И разве плохо будет, если, приходя каждое первое сентября в учебные заведения, ребята будут получить такие наборы? Будет отлично! Конечно, комплекты должны быть составлены на основе рекомендаций учителей, а также пожеланий детей и родителей», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Он добавил, что можно сделать два вида комплектов: для младшеклассников, куда войдут картон, бумага и прочее, и для старшеклассников, где будут и циркули, и прочие полезные приборы.

«Подчеркну, что внутри наборов должны быть только отечественные школьные принадлежности, полностью соответствующие требованиям безопасности! Так мы и ребятам подарок сделаем, и производителей поддержим», — заключил Колунов.

Ранее в Госдуме предложили разработать федеральный стандарт по обеспечению безопасности школ, вузов и детсадов.