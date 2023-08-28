В Госдуме предложили разработать федеральный стандарт по обеспечению безопасности школ, вузов и детсадов

1 сентября по всей России будут отмечать День знаний. Однако в эту праздничную для всех школьников дату, по мнению экспертов, могут участиться провокации ВСУ. В связи с этим депутат от фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил более тщательно подготовить образовательные учреждения с точки зрения безопасности.

По словам парламентария, перед стартом нового учебного года не помешает провести массовые проверки всего, что связано с безопасностью в школах. Системы пропуска, системы видеонаблюдения, ограждения и входные группы в образовательных организациях должны изучить силовики и сотрудники профильных органов.

«Это должна быть не просто формальная проверка, а проверка с возможностью оперативно исправить ситуацию, закрыть пробелы в безопасности учреждений. Так, в случае, если специалисты посчитают меры безопасности недостаточными, регион должен выделить средства на их усиление. Сразу, если это возможно, или же в перспективе», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, Колунов считает нужным создать обязательный федеральный стандарт (свод правил) по обеспечению безопасности образовательных учреждений — детсадов, школ, колледжей, вузов.

«В такой стандарт необходимо добавить норматив по оборудованию — прописать необходимое количество камер, пропускных систем, качество ограждений и входных групп. Также нужно снабдить стандарт требованиями к компетентности ЧОПов, сотрудники которых охраняют образовательные учреждения», — предложил депутат.

При таком подходе охранные организации и их сотрудники должны будут подтверждать свою квалификацию и готовность противостоять серьезным угрозам. По словам Колунова, у ЧОПов можно будет требовать лицензии, информацию о наличии групп быстрого реагирования и ежегодной переподготовке сотрудников. Сама же разработка нормативов может проводиться в межведомственном формате.

«Безусловно, такой стандарт должен быть разработан совместно с представителями МЧС, МВД, Росгвардии и других профильных ведомств. Речь идет о безопасности наших детей, и мы должны приложить все усилия, чтобы ее обеспечить», — пояснил депутат.

Ранее в Госдуме предложили усилить работу спецслужб 1 сентября.