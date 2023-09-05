В Госдуме призвали обучить россиян тушить пожары из-за атак БПЛА

В отделах МВД могут появиться дополнительные огнетушители на случай ударов БПЛА. Однако существуют и другие места, где не лишним было бы усилить пожарную безопасность. Так считает депутат от фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По мнению парламентария, надо уделить внимание многоквартирным домам. Пока что огнетушители в них появляются только по инициативе жильцов.

«В подъездах жилых домов — на первых и последних этажах — должны быть дополнительные огнетушители. Как раз у выходов на улицу и на крышу. На всякий случай», — заявил депутат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Впрочем, одних огнетушителей недостаточно. Нужно еще и понимать, что с ними делать. Так что, по мнению Колунова, стоит заняться информированием граждан и их обучением.

«Необходимо повысить осведомленность наших жителей, подготовить их к действиям в экстренных ситуациях. Важно разместить в подъездах и разнести по почтовым ящикам краткие, но предельно понятные инструкции по пользованию средствами пожаротушения — огнетушителями и пожарными рукавами. Более того, разумно провести открытую тренировку для жителей — показать, как правильно держать средства пожаротушения, куда нажимать, как направлять и так далее», — подчеркнул собеседник.

Средства пожарной безопасности и навыки обращения с ними могут спасти массу жизней в чрезвычайной ситуации. А возникнуть она может как из-за атаки БПЛА, так и по другим причинам.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских, в свою очередь, подчеркнул, что пожарная безопасность у нас в стране должна всегда находиться на высшем уровне, вне зависимости от дронов и других обстоятельств.

«Мы всегда надеемся на русский авось: вдруг пронесет, вдруг меня не заденет. Поэтому хотелось бы обратиться и к собственникам помещений, и к тем, кто эксплуатирует какие-то здания. Не будет лишним, если они еще раз проверят наличие необходимого оборудования и рабочее состояние всего, что может пригодиться при тушении пожара. Хотя бы на уровне уже существующих нормативов», — отметил парламентарий.

Ранее в Госдуме упрекнули СМИ за чрезмерную информацию об атаках БПЛА.