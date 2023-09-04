«Не надо прикрываться законом»: в Госдуме упрекнули СМИ, которые публикуют чрезмерную информацию об атаках БПЛА

На фоне частых атак вражеских БПЛА по России СМИ буквально «разрываются» от новостей и постов. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских рассказал, нужно ли журналистам и пользователям распространять подробную информацию об ударах беспилотников в Сети.

По словам депутата, публиковать фото и видео нападений дронов крайне опасно. Мало того, что они способны вызвать панику в обществе, так еще и пригождаются противнику.

«Нельзя прикрываться законом о СМИ, чтобы публиковать неоднозначные материалы. Любой контент об атаках БПЛА или еще чего-либо может помочь в оценке эффективности удара со стороны ВСУ: достигли ли цели, недолет, перелет, попали, разрушили», — предупредил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В то же время парламентарий считает, что запрещать говорить об ударах беспилотников не стоит. У граждан есть альтернативные источники информации, например, соцсети. Однако там больше недостоверной информации. Куда важнее следить за тем, чтобы издания и ТВ-каналы придерживались верной политики в данном вопросе.

«На то они и СМИ, чтобы информировать. Если вводить цензуру и запрещать, ни к чему хорошему это не приведет. Но редакционная политика должна быть направлена на то, чтобы освещение и предоставление информации не вызывало негативных последствий. У нас есть определенные СМИ, которые прикрываются законом о предоставлении информации и «вываливают» все, что надо и не надо», — подчеркнул Альшевских.

Необходимая законодательная база для того, чтобы призвать к ответственности недобросовестные СМИ, уверяет Альшевских, уже есть. Надо только воспользоваться ею.

«Здесь нужно задействовать компетентные органы, от которых это зависит. У нас есть Роскомнадзор, который должен эти вещи отслеживать и строго, в соответствии с законом, принимать участие в проверках. Если есть нарушения, если редакционная политика наносит ущерб государству, то выдвигать те или иные решения. Если нарушены нормы федеральных законов, наказывать вплоть до закрытия СМИ и лишения лицензии», — подчеркнул депутат.

Впрочем, наказывать жестко и сразу «отличившиеся» СМИ политик не считает нужным. Он отметил, что стоит сначала вынести предупреждение и провести разъяснительную беседу.

«А если же обнаружатся пробелы в законодательстве, из-за которых безнаказанная публикация вредоносных материалов возможна, значит, Госдуме нужно оперативно их закрыть», — заявил Альшевских.

Ранее стало известно, что ВСУ могут попытаться атаковать Крым немецкими ракетами.