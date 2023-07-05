Вассерман придумал, как бороться с ЛГБТ и повышать рождаемость в России

В России активно борются с пропагандой ЛГБТ. Некоторые граждане обсуждают в Сети возможность введения в школах специальных уроков, посвященных традиционным семейным ценностям. Однако в Госдуме не считают, что это поможет решить проблемы тлетворного влияния и снижения рождаемости.

Как заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман, значительная часть людей с расстройствами половой идентификации тоже пытаются настаивать, чтобы их сожительство официально приравняли к семейному.

«Так что уроки семейных ценностей в чистом виде не помогут. Вероятно, все-таки придется рано или поздно включать в школьную программу какие-то форматы полового воспитания. У нас не раз пытались это сделать, но были массовые возмущения. Похоже, что все-таки придется», — заявил парламентарий в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Депутат также добавил, что важно пропагандировать в школах не только семейные ценности, но и необходимость массового деторождения.

«Совершенно независимо от расстройств, в семьях с вполне нормальной половой ориентацией коэффициент рождаемости тоже катастрофически малый. Я точно не помню, но не более 1,5 ребенка на одну женщину, тогда как для сохранения численности населения нужно минимум 2,1 ребенка», — уточнил Анатолий Александрович.

Вассерман заявил, что просвещения и пропаганды традиционных ценностей недостаточно, чтобы заставить российские пары заводить больше детей. Но можно прибегнуть к другим механизмам воздействия.

«Придется рано или поздно принимать экономические меры по приравниванию ухода за детьми к «иным видам активной экономической деятельности», — предрекает собеседник.

Ранее в Госдуме одобрили неофициальный дресс-код школьников на ЕГЭ.