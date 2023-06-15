«Не то, что шорты надеть — кожу снять хочется»: в Госдуме одобрили неофициальный дресс-код школьников на ЕГЭ

Сейчас школьники сдают Единый государственный экзамен. Член думского комитета по образованию Анатолий Вассерман заявил, что школьникам в жаркую погоду можно приходить на ЕГЭ в шортах. Главное, по словам парламентария, чтобы на ученика смотрели «меньше, чем в тетрадь».

Выпускники школ в России традиционно сдают ЕГЭ в начале лета, и «строгий внешний вид», который требуют от них учителя, порой играет злую шутку: из-за темных брюк или плотных пиджаков температура тела подростков сильно поднимается, и они любо теряют концентрацию и получают плохой балл, либо вообще попадают в больницы с тепловыми ударами.

В итоге школьники даже написали жалобы на чрезмерно строгое поведение проверяющих и отправили их директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Анатолий Вассерман в этой ситуации посоветовал подросткам стоять на своем и ориентироваться на температуру на улице.

«Бывает такая погода, когда не то, что шорты надеть — кожу снять хочется. Проще говоря: надевать шорты или нет — это вопрос сугубо личных ощущений школьников, но надо помнить, что одеваться следует так, чтобы на сдающего ЕГЭ смотрели меньше, чем в его тетрадь», — заявил депутат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Вассерман также отметил, для многих экзамены — это последний шанс показать свой гардероб одноклассникам и учителям. Такие «модные порывы» лучше всего удерживать в себе, считает собеседник издания.

«Легче всего — не задумываться всерьез о том, что надеваешь на экзамен. Задачей ЕГЭ не является эффектная демонстрация себя кому-либо, там важны другие вещи» — заключил парламентарий.

Ранее мы писали о том, что подмосковные педиатры выступили против проведения ЕГЭ.