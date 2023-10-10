«Весенний день год кормит»: в Госдуме объяснили, почему в России не удлинят майские праздники

В Госдуме настал день рассмотрения законопроектов. Сегодня депутаты обсуждали сокращение новогодних праздников и удлинение майских — сделать нерабочими предлагалось числа с 1 по 5 мая.

Однако парламентарии решили не принимать этот законопроект. По словам депутата ГД Тамары Фроловой, новогодние праздники — совершенно особое время.

«Это время, которое мы проводим с родными и близкими. Поэтому лично я против сокращения новогодних каникул за счет увеличения майских праздников. Ведь именно в новогодние каникулы домой приезжают дети и внуки, которые учатся в других городах», — объяснила позицию Фролова журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, у многих семей есть особые традиции встречи Нового года, продолжила депутат. Длинные каникулы — это возможность все успеть: пообщаться с семьей, встретиться с друзьями, отправиться в мини-путешествие.

Что касается майских дней, Фролова уверена: россияне не должны забывать о производственных процессах, которые невозможно остановить.

«В народе говорят: весенний день год кормит. На мой взгляд, совершенно нерационально увеличивать число майских выходных. Логичнее сохранить привычное по году соотношение праздничных и рабочих дней», — подчеркнула депутат.

Ранее депутат ГД объяснила, зачем России новая памятная дата — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.