«Каждый американец — дитя Божье». Вэнс заявил о равенстве граждан США
Вэнс заявил, что каждый американец — «дитя Божье»
Фото: [«Подмосковье сегодня»]
Каждый американец — Божье дитя, убежден вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Независимо от того, белый вы или черный, богатый или бедный, мы хотим, чтобы каждый американский ребенок добился успеха, потому что каждый американец — дитя Божье и наш согражданин», — сказал Вэнс во время выступления в штате Канзас.
При этом вице-президент заявил, что Демократическая партия, напротив, придерживается политики расовых квот.
«Это партия, которая возвышает одних людей и принижает других на основании цвета кожи», — добавил он.
Ранее вице-президент США Вэнс заявил, что не удивился бы, если бы антихрист уже жил среди людей.