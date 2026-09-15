«Квитанции придется оплатить». Суд взыскал с Киркорова 25 тысяч рублей за коммунальные услуги
Суд в Москве взыскал с Киркорова долг за коммунальные услуги
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Суд в Москве обязал народного артиста России Филиппа Киркорова оплатить задолженность за жилую площадь и коммунальные услуги. Об этом говорится в судебных материалах, которые оказались в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, летом суд удовлетворил два заявления Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) к артисту. Организация потребовала взыскать с Киркорова плату за жилье, коммунальные услуги, тепло и электроэнергию.
В пресс-службе суда уточнили агентству, что общая сумма задолженности складывается из двух платежей — 12 902 и 12 453 рублей.
Ранее Филипп Киркоров заявил, что не собирается идти на концерт Канье Уэста.