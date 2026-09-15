«Лента вместо сна». 69% россиян готовы ввести самозапрет на соцсети

Почти две трети россиян хотели бы ввести для себя самозапрет на просмотр социальных сетей перед сном. Еще 28% опрошенных готовы ограничить ночные походы к холодильнику. Такие данные содержатся в исследовании компании «Сравни», с которым ознакомились РИА Новости .

«69% опрошенных поставили бы личный самозапрет на просмотр социальных сетей вместо сна. Вторым по популярности антитрендом стали поздние визиты к холодильнику после десяти вечера», — говорится в исследовании.

Около 19% респондентов хотели бы запретить себе покупать абонементы в фитнес-клубы, поскольку почти не пользуются ими. Еще 18% считают полезной блокировку покупок на маркетплейсах после полуночи, чтобы сократить эмоциональные траты.

«Привычки, которые россиянам сложнее всего контролировать, чаще всего связаны с заботой о самочувствии и импульсивными покупками», — отметили в пресс-службе «Сравни».

В исследовании участвовали более 1,7 тысячи совершеннолетних жителей всех регионов России.

Ранее сообщалось о том, что два киви за час до сна могут помочь быстрее заснуть.