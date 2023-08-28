«Реагировать жестко и быстро»: в Госдуме призвали уголовно наказывать всех пьяных водителей

ДТП — одна из наиболее распространенных причин гибели и травм россиян. Особняком стоят аварии по вине пьяных водителей. Бороться с такими инцидентами и предотвращать трагедии более жестко предложил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских.

По словам депутата, пока попытки властей пресечь такие правонарушения не дают ожидаемого эффекта. Число людей, управляющих автомобилем под воздействием спиртного, снижается, но остается крайне ощутимым. Серьезное наказание им грозит лишь в случае, если кого-нибудь собьют. Эту ситуацию нужно исправлять, считает парламентарий.

«Введены достаточно серьезные наказания в виде лишения свободы, если водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП со смертельным исходом, либо покалечил кого-то. Но, к сожалению, это не останавливает наших граждан, которые под градусом продолжают садиться за руль. Их стало гораздо меньше, но пока далеко от идеала», — признал Альшевских в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Чтобы избежать трагедий, нужно не только пропагандировать ПДД и воспитывать культуру вождения, подчеркнул собеседник. Парламентарий предложил привлекать нетрезвых водителей к уголовной ответственности, даже если они не попали в ДТП. Выпив горячительное, такие автовладельцы должны будут сто раз подумать, прежде чем сесть за руль. Иначе садиться придется уже за решетку.

«Если поймали пьяного водителя в принципе, то это уже должно быть уголовно наказуемо. Потому что пьяный за рулем — это преступник. У нас ответственность наступает, только если что-то произошло. Но если никто не пострадал, это дело случая, поэтому на такие вещи надо реагировать жестко и быстро. Это будет способствовать профилактике подобных нарушений», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее суд назначил 10 лет колонии жителю Ярославской области за пьяное ДТП с двумя жертвами.