«Выполним за пять лет»: в Госдуме призвали восстанавливать авиастроение, чтобы не допустить ЧП, подобных посадке Airbus

Airbus 320 «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку на поле в Новосибирской области, после чего пользователи соцсетей начали массово высказываться о якобы плачевном состоянии авиации РФ и требовать жестких проверок.

Дмитрий Гусев, первый зампред комитета Госдумы по контролю, высказал свою точку зрения насчет случившегося. По его словам, сейчас нужно не искать виноватых, а заниматься самолетостроением. В результате подобных инцидентов удастся избежать.

«Надо ставить большие задачи, как мы это делали в СССР. Чтобы наши самолеты использовались и продавались во всех странах мира, чтобы на наших «Илах» и «Тушках» летали все. Мы можем это сделать. Если поставить цель, определить точные сроки, подготовить план и начать реализацию, то спокойно выполним задачу за 5-10 лет. Тогда мы не будем говорить о состоянии авиации и необходимых проверках», — отметил депутат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Парламентарий считает, что никакие санкции или давление со стороны Запада не смогут помешать развитию отрасли. Советский Союз в условиях ограничений уже справлялся с этой задачей. Осталось использовать его опыт и перевести отечественный авиапарк на самолеты собственного производства, которые будут обслуживаться с использованием запчастей, произведенных в России.

«30-50-70 лет назад, всегда, против Советского Союза действовали какие-то санкции. Но мы строили самолеты и продавали их. Только сейчас мы пользуемся чужими аппаратами, комплектующими из Китая. Нужно вернуть развитие техники на тот уровень, когда без посторонней помощи строились самолеты. Что нам мешает производить детали сейчас? Ничего. Надо просто взять и сделать», — подчеркнул Гусев.

Ранее авиаэксперт рассказал о дальнейшей судьбе экстренно приземлившегося в поле Airbus.