«Проверят и вернут в строй»: авиаэксперт рассказал о дальнейшей судьбе экстренно приземлившегося в поле Airbus

Самолет «Уральских авиалиний» Airbus 320, переживший экстренную посадку на поле в Новосибирской области, еще поднимется в небо. К такому выводу пришел авиаэксперт, бывший аналитик и экс-сотрудник КБ Сухого и КБ Микояна Алексей Захаров.

Эксперт считает, что борт, приземлившийся у села Убинское, вполне пригоден для ремонта. В дальнейшем авиаперевозчик еще сможет использовать его для выполнения рейсов.

«Самолет практически не поврежден, поэтому вопрос восстановления, скорее всего, поднимут. Выяснят, каким образом рабочая жидкость уходила из гидросистемы, ликвидируют неисправность, проверят и вернут в строй. Что касается шасси, поля достаточно ровные, повреждений быть не должно. Конечно, зону крепления стоек шасси осмотрят, но я не думаю, что там найдутся серьезные поломки», — отметил Захаров в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Экс-аналитик назвал и вероятные причины происшествия: трещина в трубопроводе гидросистемы, самопроизвольное раскручивание резьбового соединения на стыке труб или разрушение гидронасоса. Такие дефекты устранить вполне реально, а летать на этом самолете в дальнейшем будет безопасно.

«Каких-либо технических проблем не будет. Единственная сложность — эвакуация самолета с места посадки, с поля. Как с ней будут справляться, пока не очень понятно», — сообщил собеседник.

Также авиаэксперт прокомментировал ситуацию с возрастом самолета. В соцсетях вспыхнули обсуждения и дискуссии из-за того, что данный Airbus 320 был выпущен еще 20 лет назад. Однако Захаров заверил, ресурс самолета — это не возраст. Важно то, сколько часов он провел в воздухе.

«Самолеты в западных лоукостерах, к слову, летают и по 30 лет. Все разговоры о том, что российская авиация превратилась в свалку старья со всего мира, не имеют под собой почвы. Зарубежные авиакомпании эксплуатируют борты и с большим сроком службы, но никто не жалуется, проблем никаких нет», — подчеркнул Захаров.

Ранее были раскрыты причины и обстоятельства вынужденной посадки Airbus 320.