Жильцам платить не придется: в Госдуме нашли способ прекратить взрывы бытового газа

В СМИ достаточно часто мелькают новости о ЧП, связанных с бытовым газом в квартирах. Один из последних громких случаев произошел в Башкирии — местный житель попытался согреться с помощью газовой плиты, но устроил взрыв и попал в реанимацию. Как можно бороться с этой страшной тенденцией, рассказали в Госдуме.

По мнению члена думского комитета по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, основная проблема заключается в том, что зачастую утечки газа попросту не фиксируются.

«Трагедий, связанных со взрывами бытового газа, действительно много по всей России. И работать сейчас мы должны на предупреждение — замеченная вовремя утечка способна предотвратить взрыв и, как следствие, гибель людей», — подчеркнул депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Чтобы спасти людей и дома от взрывов, парламентарий предложил использовать современные технологии. Благодаря им можно будет быстро узнавать, что в той или иной квартире нарушена герметичность труб.

«Необходимо устанавливать умные датчики утечки газа в каждой квартире. Они смогут и предупредить жителей и газовиков о протечках, и перекрыть подачу газа, чтобы вовремя предотвратить ЧП. Как вариант, предупреждающее утечки оборудование можно было бы устанавливать при проведении капремонта. Во время него происходит замена домовых и внутриквартирных газовых труб», — отметил Колунов.

Платить из своих карманов жильцы за такую услугу, по мнению парламентария, не должны. Финансирование, отметил депутат, в таком случае нужно возложить на Фонд капитального ремонта, а задачей государства станет выделение ему дополнительных средств на датчики.

«Устанавливать необходимо исключительно российские датчики утечки газа — они собраны у нас, а значит проблем с комплектующими и их наличием не будет. Обслуживание будет понятным и простым. Контроль же за наличием датчиков должны вести организации, обслуживающие газовые коммуникации. Проще говоря, те, кто проверяет газовые сети в доме», — заключил собеседник.

Ранее глава Мособлгаза раскрыл, что грозит не пускающим газовщиков жильцам.