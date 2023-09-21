«Нужно объяснять людям, почему это так важно»: глава Мособлгаза раскрыл, что грозит не пускающим газовщиков жильцам

После взрыва бытового газа в Балашихе, унесшем жизни нескольких человек, в Госдуме предложили в пять раз увеличить штрафы за недопуск газовщиков в квартиры для проверки оборудования. Для физических лиц до 5-10 тысяч рублей, для юридических до 100 тысяч, как пообещал депутат Сергей Колунов.

Штрафы это хорошо. Но что делать соседям таких нерадивых собственников? Ведь опасность угрожает и им тоже. Этот вопрос сейчас волнует не только жителей Балашихи, но и всей России — взрывы бытового газа по этим причинам регулярны.

«На первом этапе ведется уведомительная работа, то есть жителя дважды предупреждают, что по закону необходимо заключить договор на обслуживание газового оборудования, от этого зависит не только его жизнь, но и жизнь его соседей», — рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Он отметил, что, к сожалению, если проживающий в квартире жилец не реагирует на предупреждение, то ему будут вынуждены отключить газ. Причем не только в самой квартире, но и в подъезде, где есть угроза жизни и здоровью граждан.

«Государственная жилищная инспекция в рамках административного кодекса выставляет ему штраф. Сейчас эти штрафы планируются увеличить. Хотя это и не панацея. Важно понять причину, почему появляются такие недопуски. Понятно, что на рынке много мошенников, люди тоже боятся кого-то пускать. Но все сотрудники Мособлгаза узнаваемы и работают в спецодежде, у них есть удостоверения, есть горячая линия, куда можно позвонить и проверить, кто пришел. Нужно объяснять людям, почему это так важно», — подчеркнул Баранов.

Баранов также рассказал, как поступать жителям дома, если соседи ведут асоциальный образ жизни, отказываются открывать двери для проверки, и газовщики просто не могут к ним попасть.

«Следует обратиться в свою управляющую компанию, обозначить эту проблему, привлечь газовые компании, чтобы совместными усилиями все-таки попасть в квартиру и убедиться, что газовое оборудование находится в исправном состоянии, обслужить его и дальше пользоваться газом без опасности», — резюмировал руководитель Мособлгаза.

Ранее жители Балашихи пожаловались на то, что соседи не пускают газовщиков на проверку.