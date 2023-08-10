150 тысяч килограммов выбросов удалось сократить благодаря фандоматам «РТ-Инвест» в Подмосковье

С момента установки первого экопункта в Подмосковье выбросы СО2 были сокращены на сто пятьдесят тысяч килограммов. Об этом рассказали в пресс-службе «РТ-Инвест».

Отмечается, что компания «РТ-Инвест» запустила на сайте счетчик, который в режиме реального времени показывает количество углекислого газа, не попавшего в атмосферу, благодаря работе фандоматов. На данный момент в Подмосковье обустроено уже почти пятьсот семьдесят устройств для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

Вторичные ресурсы не только сберегают природные ресурсы, но и электроэнергию. Производство пластиковой тары с использованием вторсырья, например, экономит до 60% электроэнергии, а алюминиевой банки — до 22%.

Напоминаем, что жители Подмосковья сдавая тару не только заботят об экологии, но и получают баллы, которые можно потратить на еду, благотворительность, покупку книг и многое другое. Все экопункты «РТ-Инвест» подключены к системе лояльности компании. Сегодня ее участниками являются уже более сорока тысяч жителей Подмосковья.