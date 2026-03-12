18 регионов подготовят проекты по переработке золошлаков

Восемнадцать субъектов страны включили в свои стратегии по развитию циркулярной экономики переработку золошлаков. Основная задача — найти эффективные способы использования этих материалов в разных отраслях и сформировать устойчивый спрос на продукты их переработки. Например, в Мурманской области, в Апатитах, прорабатывается проект создания производства стройматериалов из отходов местной ТЭЦ. Его исполнителем выступит компания «РИД Капитал Арктика», резидент Арктической зоны. Предприятие будет выпускать до 150 тысяч тонн продукции ежегодно. В номенклатуру войдут магнетитовый концентрат, строительный песок, смеси для полов, цементно-песчаные растворы, а также ЖБИ: дорожные плиты, фундаментные блоки и трехслойные стеновые панели.

В Кузбассе ключевым поставщиком золошлаков являются объекты Сибирской генерирующей компании. В 2025 году энергетики запустили проект по рекультивации территории бывшего золоотвала Ново-Кемеровской ТЭЦ площадью 65 гектаров. Работы завершатся к 2030 году, а общий объем утилизированных отходов составит 3 млн кубометров. Одновременно в регионе идет ликвидация карьера «Северный»: его заполняют золошлаками с Кемеровской ТЭЦ. В рамках этой инициативы планируется переработать 213 тысяч кубометров материалов.

Программы по утилизации золошлаковых материалов также созданы в Иркутской, Омской, Свердловской, Новосибирской, Томской, Рязанской, Тульской областях, Еврейской АО, Красноярском, Забайкальском, Камчатском, Хабаровском краях, Чукотском АО, а также в Республиках Саха (Якутия), Хакасия и Бурятия.