25 регионов хотят участвовать в проекте РЭО по экомониторингу

На текущий момент двадцать пять субъектов Российской Федерации подтвердили свою готовность к сотрудничеству в рамках инициативы Российского экологического оператора, направленной на создание и совершенствование региональных сетей контроля за состоянием природной среды. Об этом в ходе регулярного заседания правительственного штаба по вопросам обращения с отходами сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев.

В рамках проекта РЭО планирует сформировать комплексную систему территориального наблюдения, которая будет оснащена современными техническими средствами для обеспечения надзора за экологической обстановкой. Основой системы станет специальное программное обеспечение, предназначенное для агрегации сведений, поступающих со всех стационарных постов, компактных измерительных станций, а также ведомственных пунктов наблюдения промышленных объектов. Консолидированные данные в режиме единого интерфейса будут передаваться в федеральную платформу «Экомониторинг». Данная мера позволит усилить контроль над экологической ситуацией в регионах и способствовать принятию более обоснованных решений органами власти.

Список регионов, изъявивших желание присоединиться к программе, включает: Волгоградскую, Воронежскую, Ивановскую, Калининградскую, Калужскую, Кемеровскую, Кировскую, Костромскую, Курскую, Ленинградскую, Липецкую, Мурманскую, Нижегородскую, Новгородскую, Омскую, Оренбургскую, Рязанскую, Саратовскую, Свердловскую, Тульскую, Челябинскую, Ярославскую области, Красноярский и Ставропольский края, а также город Севастополь.

Следующим этапом станет рассылка РЭО анкет для проведения оценки текущего уровня развития систем экологического мониторинга в регионах, отметил Денис Буцаев.