В Дмитрове в естественную среду обитания выпустили 500 утят

В Дмитрове в естественную среду обитания выпустили пятьсот утят, сообщили в Минсельхозпроде региона. Выпуск состоялся под контролем сотрудников Государственной ветслужбы.

Утятам тридцать дней. Их доставили из заповедного охотхозяйства «Загорское» и выпустили в один из водоемов муниципалитета. Все птицы здоровы и готовы к жизни в природе.

Как отметил первый замглавы министерства, руководитель Госветслужбы региона Сергей Воскресенский, подобная акция проводится в муниципалитете не в первый раз.

Ранее сообщалось, что утки-огари могут стать символом подмосковной Балашихи.