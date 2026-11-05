«Жизнь как день сурка». Лишь 5% россиян назвали свою жизнь разнообразной

59% респондентов испытывают недостаток новых впечатлений в повседневной жизни. При этом 66% признали, что их дни преимущественно похожи один на другой. Таковы данные опроса, проведенного сервисом «Трипстер», сообщает «Газета» .

Лишь 5% назвали свою жизнь очень разнообразной. В то же время 79% указали, что за последний месяц все же пробовали что-то новое.

Более половины участников опроса (54%) считают, что текущий год пролетел быстрее обычного. У 53% выходные проходят за бытовыми делами и семейными обязанностями. К вечеру воскресенья 36% чаще всего ощущают, что свободные дни прошли незаметно. Отдохнуть и получить новые впечатления удается 22%.

Ощущение новизны 55% связывают с посещением незнакомых мест, 48% — с поездками в другие города. Интерес вызывают и варианты досуга недалеко от дома.

По 40% хотели бы попробовать однодневную поездку в соседний город с гидом, вечернюю или ночную экскурсию либо посещение обычно закрытых пространств — например, особняков или производств.

Для 35% важным стимулом является готовая организация досуга — возможность обойтись без самостоятельного планирования. Еще 30% хотят заранее изучить подробную программу, 28% обращают внимание на рейтинг и отзывы.

Выделить на новое занятие в выходной три-четыре часа готовы 43% участников исследования.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее сообщалось о том, что россияне едут в другие города, чтобы просто поспать.