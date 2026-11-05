«Усталость не заглушить кофе». Врач назвал главные признаки офисного синдрома

Невролог Данилов: офисный синдром вызывает хроническую усталость и боли в спине

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Офисный синдром включает хроническую усталость, напряжение шеи и плеч, сухость глаз, головную боль, боли в спине и нарушение сна. Об этом в интервью изданию «Газета.Ru» сообщил невролог и основатель форума Manage Face Алексей Данилов.

Бледность кожи, темные круги под глазами и потухший взгляд могут указывать на хронический стресс. По данным исследований, 37% россиян постоянно испытывают стресс и признаки выгорания, еще 29% сталкиваются с ними часто.

При недостатке движения замедляются кровообращение и лимфоотток, поэтому лицо становится тусклым и отечным. Хронический стресс и недосып повышают уровень кортизола, снижающего синтез коллагена. Усталость не стоит заглушать кофе, а бледность маскировать косметикой — важнее устранить первопричину, отметил врач.

«Заниматься кожей лица изолированно, не думая о здоровье мозга и сердца, — недальновидная стратегия», — заявил Данилов.

Невролог советует три шага: больше движения и свежего воздуха, достаточный сон и сбалансированное питание с меньшим количеством сладкого и газировки. Сезонные фрукты, орехи, оливковое масло и жирная рыба поддерживают работу кишечника, снабжая мозг и кожу полезными веществами.

Ранее невролог объяснил, почему по утрам может болеть голова.

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