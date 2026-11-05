Батраков может стать лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Галатасарая» Батраков номинирован на звание игрока недели в ЛЧ

Культура и спорт

Фото: [ФК «Галатасарай»]

Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков вошел в число номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. В четвертом туре общего этапа дубль россиянина обеспечил победу турецкого клуба в матче со «Штутгартом» (2:0).

Российский новичок «Галатасарая» забил в третьем матче Лиги чемпионов подряд. До этого он забивал в ворота «Барселоны» (1:4) и «Лилля» (4:2).

Кроме Батракова, на звание игрока недели в ЛЧ претендуют нападающий «Комо» Анастасиос Дувикас, сделавший хет-трик в матче с «Лансом» (9:1), автор дубля в ворота «Вильярреала» Фабиан Руис из ПСЖ (6:0) и защитник ЛАСК Каспер Йоргенсен, дважды поразивший ворота «Слована» (4:0).

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал Батракова одним из самых умных молодых отечественных футболистов.

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