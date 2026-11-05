Карпин навал самых умных футболистов сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в интервью ТАСС ответил на вопрос, кто является самым умным игроком в национальной команде в плане образования.

Тренер подчеркнул, что не будет лишний раз говорить об игроках, уже многого добившихся в карьере и жизни, вроде Александра Головина или Алексея Миранчука.

«Если говорить про молодых, то, наверное, это Батраков, Кисляк, Вахания, Сильянов. Есть игроки, которые прогрессируют, идут в правильном направлении. И самое главное — уже показывают какой-то результат», — сказал Карпин.

Алексей Батраков в этом сезоне перешел из «Локомотива» в «Галатасарая», Матвей Кисляк выступает за ЦСКА, Илья Вахания — за «Краснодар», Александр Сильянов — за «Локомотив». Все перечисленные игроки вызваны на ноябрьский сбор национальной команды.

Алексей Батраков в матче Лиги чемпионов принес победу «Галатасараю», забив два мяча в ворота «Штутгарта» (2:0).