Фабрегас творит чудеса с «Комо»: разнесли «Ланс» в ЛЧ со счетом 9:1

В четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов итальянский «Комо» в гостях разгромил французский «Ланс» со счетом 9:1. Это крупнейшая выездная победа в истории турнира.

Команда Сеска Фабрегаса стала лишь вторым клубом, сумевшим забить девять мячей. В 2024 году это удалось мюнхенской «Баварии» в матче с загребским «Динамо» (9:2).

Также «Комо» повторил рекорд по самой крупной разнице в счете. Ранее со счетом 8:0 «Ливерпуль» разгромил «Бешикташ», а «Реал» обыграл «Мальме».

«Комо» впервые попал в Лигу чемпионов. После четырех туров команда занимает четвертое место среди 36 команд с девятью очками. Выше итальянского дебютанта только ПСЖ, «Реал» (по 12 баллов) и «Арсенал» (10).

Ранее российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов впервые в нынешнем сезоне сыграл на ноль в матче Лиги чемпионов. В четвертом туре парижане на выезде разгромили «Вильярреал» (6:0).