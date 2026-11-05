«Подарок к праздникам». 80-летним пенсионерам удвоят фиксированную выплату
Депутат Бессараб: пенсионерам старше 80 лет с января удвоят выплату
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Кира Морозова]
Пенсионеры, которым в декабре исполнится 80 лет, получат прибавку к страховой пенсии в январе. Об этом РИА Новости сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Она уточнила, что гражданам, у которых выплата приходится на январские праздники, повышенная пенсия поступит уже в конце декабря.
Бессараб отметила, что до 1 февраля 2027 года удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии составляет 19 169,38 рубля в месяц, а после этой даты она должна быть увеличена.
Ранее сообщалось о том, что Чукотка стала лидером рейтинга самых высоких пенсий.