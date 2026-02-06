59 регионов подготовили программы перехода к экономике замкнутого цикла

Информацию об этом озвучил Замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев на еженедельном правительственном штабе по организации системы обращения с отходами.

На текущий момент еще 18 субъектов федерации находятся в процессе ожидания получения согласования улучшенных версий своих планов от РЭО. Помимо этого, в ожидании повторного представления на рассмотрение находятся программы от 10 регионов. К ним относятся Рязанская, Курганская, Тюменская, Ленинградская области, Кабардино-Балкария, Бурятия, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Пермский и Камчатский края, а также Республика Алтай.

Важно отметить, что Магаданская и Белгородская области пока не представили свои региональные стратегии для рассмотрения в РЭО. Денис Буцаев обратился к этим регионам с настоятельным призывом ускорить процесс.

«Я обращаюсь к тем регионам, чьи программы еще не получили одобрения от РЭО, с просьбой незамедлительно установить контакт и оперативно завершить работу по их доработке и официальному утверждению», — подчеркнул заместитель министра.

Региональные программы являются комплексными документами, в которых излагается стратегия каждого субъекта федерации по построению циркулярной экономики. Их основная цель заключается в реинтеграции вторичных ресурсов в производственные циклы и их замене первичного сырья при производстве продукции, выполнении работ и предоставлении услуг.