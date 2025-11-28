Абитуриенты РЭУ им. Плеханова смогут получить баллы за счет новой олимпиады по экологии

Впервые в рамках Плехановской олимпиады для старшеклассников представлено направление «Экология», разработанное совместно с Российским экологическим оператором. Участие в этом профиле дает возможность школьникам расширить знания в области экологии, устойчивого развития и современных экологических стандартов. Важно отметить, что РЭУ им. Г. В. Плеханова является частью консорциума «Экономика замкнутого цикла», инициатором которого выступил Российский экологический оператор.

«Мы высоко ценим возможность, предоставленную российским школьникам, качественно подготовиться к олимпиаде в области экологии. Формирование экологической культуры и понимание принципов бережного отношения к ресурсам и отходам – это основа ответственного потребления. Профиль "Экология" поможет школьникам проявить себя в решении практических задач, ознакомиться с актуальными экологическими проблемами и получить дополнительные баллы при поступлении в вуз», – заявила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

Плехановская олимпиада, проводимая с 2010 года, охватывает девять различных областей: русский язык, экономика, предпринимательство, иностранные языки, финансовая грамотность, экология, информатика, журналистика и беспилотные авиационные системы. Три из них – экономика, русский язык и иностранные языки – включены в перечень олимпиад для школьников, утвержденный Министерством науки и высшего образования РФ, и предоставляют преференции при поступлении в университеты.

«Плехановская олимпиада имеет богатую историю, берущую начало в 2010 году. Многолетний опыт проведения олимпиады, как в главном корпусе в Москве, так и на региональных площадках и в партнерских университетах, содействует распространению олимпиадного движения по всей России и за её пределами. Участие в Плехановской олимпиаде способствует раскрытию потенциала школьников и демонстрирует стремление тысяч учеников со всей страны к углублению своих знаний», – подчеркнула декан факультета Высшей инженерной школы «Новые материалы и технологии» Валентина Дианова.

Задания, разработанные для экологического направления, включают три основных тематических блока: 1) Общая экология: исследует трофические цепи, круговорот веществ и взаимосвязь экологии с обществом. 2) Специальная экология: рассматривает вопросы экологически чистого транспорта, альтернативных источников энергии (ВИЭ), оценки воздействия на окружающую среду и экологического образования. 3) Вопросы права: анализирует основные законодательные акты, государственную экологическую политику и современные направления регулирования в данной области. Олимпиада проводится в три этапа: регистрация (с 1 октября по 19 января), отборочный онлайн-тур (с 17 ноября по 26 января) и финальный очный этап (с 9 по 31 марта). Зарегистрироваться можно по указанной ссылке.