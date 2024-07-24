Администрация Одинцово выиграла спор о незаконно сформированном участке

При поддержке Министерства экологии и природопользования Московской области администрация Одинцовского городского округа выиграла спор о незаконно сформированном участке в селе Малые Вяземы. Об этом рассказали в ведомстве.

Напоминаем, что ранее, в ходе проверки, проведенной администрацией муниципалитета, было установлено пересечение участков с прибрежной защитной полосой реки Малая Вяземка.

«В свое время распоряжением министерства были установлены границы прибрежной защитной полос и водоохранной зоны Малой Вяземки. Поэтому эксперты легко установили точные размеры пересечения участков с ними, а мы поддержали исковые требования прокуратуры», — рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

Представители ответчика в суде пытались доказать, что экспертиза была проведена с нарушениями установленного порядка, однако суд, рассмотрев обстоятельства дела, вынес решение в пользу администрации. Сведения о координатах участков будут удалены из Единого государственного реестра недвижимости. У ответчика есть еще время для обжалования решения.