Врачи МОНИКИ спасли мужчину, который не мог есть из-за «кармана» в пищеводе

Врачи МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского успешно прооперировали мужчину, который не мог есть из-за «кармана» в пищеводе. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился житель, который не мог глотать пищу — сначала твердую, а затем даже полужидкую. Из-за этого мужчина стал меньше есть и сильно потерял в весе.

В ходе обследования врачи выявили у пациента дивертикул Ценкера размером 4 см. Это редкое образование в области перехода глотки в пищевод, которое действует по принципу «кармана»: задерживает пищу и затрудняет глотание.

Мужчину направили на операцию. Ее провели под общим наркозом. Хирурги эндоскопическим методом рассекли мышцу, которая мешала прохождению пищи. Операция прошла успешно. Уже на следующий день мужчина смог принимать жидкую пищу. Через два дня его выписали. Функция глотания полностью восстановилась менее чем за месяц.

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