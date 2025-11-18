Акции по приему использованных автомобильных покрышек запустили в ряде регионов России

Масштабные сезонные инициативы по сбору изношенных шин охватили не только столицу, но и ряд областей, среди которых Брянская, Московская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская и Тюменская, а также республики, такие как Башкортостан и Татарстан, Камчатский, Красноярский и Пермский края и другие регионы страны. Как подчеркнули в Российском экологическом операторе, проведение подобных мероприятий способствует сокращению вероятности образования несанкционированных свалок и обеспечивает экологически безопасную переработку шин, общий объем которых в России оценивается примерно в 1 миллион тонн ежегодно.

«Организация пунктов приема шин – это один из действенных способов экологического просвещения населения. Это способствует вовлечению граждан в ответственное обращение с отходами и уменьшает негативное влияние на окружающую среду. Мы видим, как регионы расширяют масштаб подобных проектов, и готовы оказывать им всемерную поддержку, включая организационную и информационную», – сообщили представители РЭО.

В Московском регионе традиционно функционирует проект «Сдай старые шины на Мегабак». За прошлый осенний период было собрано свыше 300 тонн автомобильной резины.

В Нижнем Новгороде старт приема был дан 8 ноября: всего за два часа местные жители сдали рекордные 10 тонн шин. Некоторые участники привозили целые «газели», полностью загруженные покрышками, собранными во время уборки территории гаражного кооператива, другие же привозили резину, которую хранили годами.

В Перми региональным оператором были установлены специальные контейнеры-сетки большого объема для сбора изношенных покрышек в рамках регулярного проекта «ПРОшина».

На Камчатке участникам акции за каждую сданную шину выплачивается денежное вознаграждение в размере 50 рублей, а также начисляется 50 бонусных баллов «КамБАЛЛ». В текущем сезоне планируется собрать более 42 тысяч шин.

РЭО обращает внимание на то, что во многих областях и краях на постоянной основе функционируют пункты приема шин, работающие круглый год. Например, в Санкт-Петербурге действует сеть из 18 экопунктов, принимающих опасные отходы различных типов, в том числе бывшие в употреблении автомобильные шины.

Кроме того, информацию о местонахождении пунктов утилизации старых шин можно найти на интерактивной карте в мобильном приложении «Уберу».