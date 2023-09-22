Акция «Наш лес. Посади свое дерево» стартовала в Клину

Глава подмосковного городского округа Клин Алена Сокольская рассказала, что в муниципалитете началась акция «Наш лес. Посади свое дерево». Этим она поделилась в социальных сетях.

Так, представители окружной администрации, общественных организаций и активисты посадили кусты деревьев, которые уже в следующий теплый сезон будут радовать горожан и гостей муниципалитета.

Акция стартовала у «Царской часовни», построенной у Музея-заповедника Петра Ильича Чайковского. Эта площадка стала первой, где прошла экологическая акция. Алена Сокольская напомнила, что на этой же территории в конце июля высадили цветы в память детей, которые стали жертвами обстрелов Донбасса.