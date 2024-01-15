Акция по подсчету водоплавающих птиц пройдет в Подмосковье

В Минэкологии региона предлагают жителям области поучаствовать в традиционной экоакции «Серая шейка». В ее рамках проводится зимний учет водоплавающих птиц.

По словам руководителя ведомства Тихона Фирсова, зимний учет пернатых в Подмосковье является одним из наиболее популярных. Эта работа очень важна и актуальна в связи с изменениями климата.

Министр отметил, что информация, собранная в ходе акции, поможет специалистам оценить состояние популяций птиц, а также построить прогнозы на будущее.

Фирсов добавил, что водоплавающим птицам, которые остались зимовать в Подмосковье, ничего не грозит, за исключением неправильного подкармливания.