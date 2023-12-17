Акция по сбору вторсырья «Отходы во благо» состоялась в подмосковном Фрязино

Участие в акции «Отходы во Благо» — это не только забота об экологии, но и помощь нуждающимся. «Раздельный сбор Фрязино» уже не первый раз собирает средства для поддержки детей с особыми потребностями, волонтеры и активисты стремятся помочь как можно большему количеству семей.

«Обычно мы собираем средства для подопечных благотворительного фонда „География Добра“. Мы решили, что средства, полученные от сдачи вторсырья и от проведенной ярмарки, разделим между пятью детьми, которым помогали ранее, и подготовим для них небольшой предновогодний сюрприз», — отметила координатор волонтеров экологического сообщества «Раздельный сбор Москва и область» Анна Страховская.

Отмечается, что подобные благотворительные акции проводятся ежемесячно. Следующая состоится в середине января.