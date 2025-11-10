Акция по сбору вторсырья в Подольске: более 120 мешков отправлено на переработку

В Подольске 8 ноября прошла акция по раздельному сбору вторичных материалов в Екатерининском сквере. Около ста активных жителей города собрали более 120 мешков с различным сырьем, которое будет переработано. Об этом рассказали в администрации городского округа.

Как отметила координатор акции Валерия Сокольникова, собранные отходы доставляются в экоцентр «Сборка» для последующей переработки. Поскольку вторичное сырье принимается по утвержденному списку, участникам рекомендуют предварительно ознакомиться с ним. Также важно сортировать материалы дома, что позволяет организовать процесс сбора более эффективно. Подольчане принесли разнообразные пластиковые изделия, алюминиевые банки, стеклотару, батарейки, крышечки, стаканчики, а также бумагу и картон. В завершение мероприятия все собранные материалы были упакованы в мешки и загружены в крупногабаритную «газель».

«Я принесла несколько пакетов пластика и макулатуры. Зная, что мои усилия не напрасны, так приятно видеть, сколько людей присоединяется к таким важным инициативам», — указала жительница города Елена Митрофанова, регулярно участвующая в таких акциях.

Она также отметила удобство этого процесса.

