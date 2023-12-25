Акция «Подари вторую жизнь своей елке!» пройдет в Подмосковье зимой

Экологическая акция «Подари вторую жизнь своей елке!» снова пройдет в Подмосковье. Старт мероприятия запланирован на 15 января, сообщили в Министерстве ЖКХ региона.

В ведомстве напомнили, что акция длится один месяц. Ожидается, что в следующем году в ее рамках будет собрано более сорока тысяч деревьев. В муниципалитетах откроют три сотни площадок для приема елей.

В период с 2019-го по 2022 год в рамках акции в области было собрано порядка ста тысяч деревьев. Собранные ели отправляют на переработку или на корм животным.

Адреса площадок приема деревьев представлены на сайте министерства, на портале двабака.рф, на сайте проект «Мегабак».