Дни креативной экономики пройдут в Санкт-Петербурге

С 28 по 30 октября 2026 года в Таврическом дворце Санкт-Петербурга пройдут Дни креативной экономики. Об этом сообщает Министерство промышленности и торговли РФ.

Организаторами форума выступают Межпарламентская Ассамблея СНГ и Совет Федерации Федерального Собрания РФ при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Агентства стратегических инициатив.

Проведение Дней креативной экономики станет важным этапом в развитии креативных индустрий на пространстве СНГ и укреплении международного взаимодействия в данной сфере. Мероприятие организуется в рамках соглашения о сотрудничестве между ключевыми институтами развития, направленного на формирование благоприятных условий для предпринимательского сообщества, продвижение инновационных проектов, обмен лучшими отраслевыми практиками, а также интеграцию отраслей креативных индустрий в глобальную экономическую повестку.

Главное внимание уделяется перспективам развития креативной экономики, народных художественных промыслов, укреплению международной кооперации, сырьевому обеспечению, поддержке локальных брендов, в том числе как инструменту развития туризма, развитию технологий, подготовке кадров, созданию новых возможностей для предпринимателей и творческих команд, интеграции креативных индустрий и здравоохранения для продвижения культуры здорового образа жизни.

Регистрация на участие в форуме доступна здесь. Подробная информация — на официальном сайте мероприятия.