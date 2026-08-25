В Подмосковье утвердили сентябрьский график приема жителей в правительстве региона

В Подмосковье утвердили сентябрьский график приема граждан в приемной Правительства Московской области, а также график приема в общественных приемных исполнительных органов и график приема адвокатами областной коллегии адвокатов.

К примеру, 9 сентября с 10:00 прием будет вести министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин, а 28 сентября с 10:00 — министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Адвокаты будут принимать граждан с 10:00 до 14:00 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 сентября по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, строение 1, БЦ «Кубик», секция «В». Предварительная запись на консультацию по телефону: 8 (498) 602-31-13.

Подробная информация обо всех графиках будет доступна здесь.