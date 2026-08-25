Жителям Подмосковья рассказали о мультфильме «Открытое сердце»
Фото: [Медиасток.рф]
В России с 2007 года проводится ежегодный детский творческий конкурс «Заглянем в историю вместе». Это детское общественное движение, которое объединяет более 800 тыс. участников. В их числе — дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, и представители незащищенных категорий граждан.
По итогам 17-го конкурса при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области был создан мультипликационный фильм «Открытое сердце». Он посвящен истории Елизаветы Федоровны Романовой.
Авторами художественных образов героев мультфильма стали дети-участники конкурса. Также дети сами озвучили мультфильм и подобрали музыкальное сопровождение.