Алжир проработает возможность использования российских IT-решений для оптимизации управления отходами

Представители Российского экологического оператора (РЭО) провели серию переговоров с делегатами Министерства экологии Алжира и Национального агентства по утилизации отходов, где основным предметом обсуждения стало внедрение цифровых технологий в процессы обращения с твердыми бытовыми отходами.

«Алжирская сторона выразила заинтересованность в российских разработках, включая системы учета и мониторинга, трехмерные модели полигонов, сенсоры для мусоровозов, спутниковый мониторинг и использование искусственного интеллекта (ИИ) для оптимизации логистики. Данные отечественные цифровые инструменты в области переработки отходов показали свою эффективность на практике. Мы уверены, что их внедрение в Алжире послужит стимулом для ускорения перехода к современной и экологически чистой системе», — сообщили в пресс-службе РЭО.

В Северной Африке в настоящее время отмечается тенденция к увеличению объемов образующихся отходов: по прогнозам, к середине столетия этот показатель превысит 150 миллионов тонн в год. При этом значительная доля отходов продолжает попадать на нелегальные свалки. Автоматизированные системы сбора и контроля способны помочь в решении этой проблемы и снизить негативное воздействие на экологию.

По итогам встречи стороны договорились о подписании соглашения между РЭО и Национальным агентством Алжира по переработке отходов о внедрении российских технологий для повышения эффективности системы обращения с отходами.