Чистота и красота: берега Мерянки в Долгопрудном очистили от мусора

В подмосковном Долгопрудном 23 мая провели субботник по очистке берегов реки Мерянки. В мероприятии приняли участие школьники и педагоги из школ № 9, № 16, № 17, экоактивисты, неравнодушные горожане, а также сотрудники МБУ «Благоустройство».

По словам замглавы городского округа Виктора Коновалова, русло реки сильно заросло, а территория оказалась захламлена, поэтому основной целью акции стало удаление всего лишнего, чтобы жители смогли по достоинству оценить природную красоту этого места. Участники работали вдоль обоих берегов реки — слева и справа от улицы Московская.

Как сообщил Коновалов, итоговый объем собранного мусора и бурелома достиг почти 50 кубометров. Весь собранный хлам — пластиковые бутылки, пакеты, одноразовая посуда, канистры, старые автомобильные покрышки и прочие отходы — заполнил восемь больших грузовых контейнеров.

Река Мерянка известна своими зелеными берегами, оригинальными каменными габионами, укрепляющими склоны, и уютной сетью деревянных мостиков. Долгое время эта живописная зона страдала от захламления, теперь же радикально преобразилась в лучшую сторону.