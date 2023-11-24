Андрей Филимонов из Подмосковья получил Гран-при премии «Экология – дело каждого»

В Москве огласили итоги III сезона Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого». Так, в этом году Гран-при премии выиграл Андрей Филимонов из подмосковного Одинцово за экологический проект «Чистое тепло».

Пятнадцатилетний студент МГТУ им. Баумана Андрей Филимонов представил свой проект «Чистое тепло», над которым он трудился под научным руководством инженеров из инновационного центра «Сколково». Работа юного ученого способствует снижению негативного воздействия предприятий на окружающую среду.

«Чистое тепло» — это инновационная технология, которая позволяет перерабатывать и очищать выбросы теплоэлектроцентралей и других промышленных предприятий и одновременно получать чистую энергию в виде синтез-газа.

Помимо этого, другие ребята из Подмосковья также смогли завоевать призовые места в рамках премии. Так, первое место в номинации «Экоблогер» (возрастная категория 10-13 лет) заняла Эмилия Гимаева с работой «Я решаю проблемы вместе с «Доброделом». Второе место в номинации «Экопроект» (возрастная категория 14-17 лет) получил Родион Муцольгов из Реутова за создание устройства для обучения врановых сбору мусора и его сортировка при помощи нейросети.

Второе место в номинации «Экомир» (возрастная категория 10-13 лет) заняла Милана Тимошенко из Чигасово Московской области. В этом году организовала забег по территории национального парка «Плещеево озеро» в Ярославской области.

Также второе место в номинации ESG-поколение (возрастная категория 6-9 лет) получил Веселов Константин из города Королев за ролик «Наш лес», а второе место в номинации «Экомультфильм» (возрастная категория 14-17лет) - Егор Графов из города Мытищи за анимацию «Экологические истории».