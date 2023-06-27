Андрей Иванов рассказал жителям Одинцовского округа о достижениях 2022 года в сфере экологии

Так, благодаря программе президента РФ Владимира Путина «Чистая страна», был проведен комплекс мер по экологическому восстановлению территории полигона Часцы

Глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов выступил с отчетом о работе администрации за 2022 год. Отдельный блок был посвящен экологии. Андрей Иванов рассказал, что в прошлом году, благодаря программе президента РФ Владимира Путина «Чистая страна» был проведен комплекс мер по экологическому восстановлению территории полигона Часцы. В ежегодном отчете глава Одинцовского округа поручил держать на контроле дальнейший процесс рекультивации.

«Начался второй, биологический этап, он продлится следующие четыре года», — сообщил Андрей Иванов.

Также в 2022 году на территории округа высадили более девяти тысяч кустарников и более восьми тысяч деревьев. В озеленении территории принимали участие и горожане во время акций «Наш лес. Посади свое дерево» и «Лес Победы».

Прошли масштабные работы по очищению восьми водоемов в рамках программ губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. На портале «Добродел» жители округа проголосовали за очистку Палецкого озера, пруда на территории парка Малевича, каскада прудов в деревне Палицы, участка Москвы-реки и участка реки Чаченка.

«В новом опросе жители выбрали Большой Немчиновский пруд — его очистка стартовала буквально на днях и завершится до 1 сентября», — добавил Андрей Иванов.

Помимо этого, глава округа поручил проконтролировать очистку еще 6 водных объектов. Добавим, что в 2022 году Одинцовский городской округ был признан лучшим из областных муниципалитетов по показателю «Защита окружающей среды».