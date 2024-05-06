Аномально холодная погода ожидается в столичном регионе на этой неделе

В Гидрометцентре предупредили жителей столицы и Подмосковья об аномально холодной погоде на текущей неделе. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на научного руководителя учреждения Романа Вильфанда .

Так, в ночь на 7 мая в Подмосковье похолодает до минус двух градусов. В среду, 8 мая, в ночные часы в области ожидается до минус трех градусов.

До пятницы температура воздуха на территории региона будет на семь-десять градусов ниже нормы. Днем воздух будет прогреваться до четырех-шести градусов, будут идти дожди, местами мокрый снег. Вероятны порывы ветра до 14 метров в секунду.

Вильфанд добавил, что снежный покров в регионе не сформируется.