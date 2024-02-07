Аномально холодная погода ожидается в столичном регионе на этой неделе

Жителей столичного региона предупредили об аномально холодной погоде на текущей неделе. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на научрука Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам специалиста, в регионе ожидается мощное вторжение очень холодных воздушных масс. В результате в выходные столбики термометров опустятся ниже минус 20 градусов.

Так, в ночь на субботу в Подмосковье ожидается до минус 27 градусов. В дневные часы температура воздуха составит до минус 13 градусов. Похожие погодные условия будут в воскресенье.

«Так что период аномально холодной погоды продлится до начала следующей недели включительно. Со вторника температура начнет повышаться, но постепенно», – отметил Вильфанд.

Он добавил, что высота сугробов в столичном регионе может достигнуть 60 сантиметров. Сейчас в Москве этот показатель составляет 53 сантиметра, по области местами — около 57 сантиметров. При этом снегопад продолжится до полуночи.