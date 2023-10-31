Аномально теплая погода ожидается в столичном регионе в выходные

Аномально теплая погода ожидается в столичном регионе в грядущие праздничные выходные, передает АГН «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, третьего и четвертого ноября температура воздуха будет на несколько градусов превышать норму. В ночные часы температура воздуха составит около нуля градусов, а днем — до плюс восьми градусов в Подмосковье.

«А дальше опять начнется повторение сумасшедшего тепла. Пятого ноября будет мощный поток теплых воздушных масс с юга и юго-востока», - рассказал Вильфанд.

Так, в воскресенье ожидается до тринадцати градусов выше нуля, а в понедельник — до плюс пятнадцати градусов.

Аномально тепло будет и в первый день ноября, добавил Вильфанд.