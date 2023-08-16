Арендаторы лесных участков в Подмосковье установили полтысячи стендов и аншлагов

В Подмосковье в этом году арендаторы лесных участков установили 492 стенда и аншлага на территориях в рамках противопожарного обустройства лесов. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

Подобные элементы обустройства лесов имеют большое значение: их устанавливают для информирования граждан о важности соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.

Силами ГАУ МО «Центрлесхоз» завершены работы по установке 352 стендов, аншлагов и билбордов. Всего в этом году установили уже 844 таких элемента, работы продолжаются.