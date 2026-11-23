Армия США планирует провести контролируемые взрывы примерно 4,4 тонны азида свинца на заводе боеприпасов недалеко от Мидлтауна (штат Айова), несмотря на приостановку соответствующего разрешения федеральным апелляционным судом. Как передает Al Jazeera, Министерство юстиции США обосновывает это решение исключением для чрезвычайных ситуаций, предупреждая, что низкие температуры могут спровоцировать самопроизвольную детонацию накопленных запасов.

Взрывчатое вещество хранилось в 68 бочках более 20 лет и содержит около 3,1 тонны свинца. В марте было зафиксировано испарение стабилизирующей жидкости, что привело к образованию кристаллов. По оценке военных экспертов, даже открытие емкостей стало критически опасным, а варианты химической нейтрализации или транспортировки были отвергнуты из-за высокого риска случайного подрыва.

Экологические организации оспорили выданное 13 ноября разрешение Агентства по охране окружающей среды, добившись его временной приостановки судом. Истцы утверждают, что облако свинцовой пыли после детонации может распространиться на расстояние до 160 км. В связи с этим жителям района рекомендовано оставаться в помещениях с закрытыми окнами, а части населения Мидлтауна предписана шестичасовая эвакуация для предотвращения травм от возможной вибрации и повреждения стекол. Два подрыва запланированы на 23 ноября.