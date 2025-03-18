Ассоциация «Ресурс» и Ассоциация развития экомониторинга официально оформили сотрудничество

Валерия Гулимова, возглавляющая Ассоциацию содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», и Владислав Кудрявцев, руководящий Ассоциацией развития экомониторинга, поставили свои подписи под документом, знаменующим начало совместной работы. Данное соглашение нацелено на укрепление экспертного потенциала и активизацию инновационной деятельности в сферах циркулярной экономики и экологического мониторинга на территории Российской Федерации. Церемония подписания состоялась 12 марта 2025 года в рамках XXIV Международного форума «Экология большого города 2025». На мероприятии присутствовал Сергей Егоршев, занимающий должность советника генерального директора Российского экологического оператора по вопросам, касающимся экологического мониторинга и научно-технического прогресса.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что обе ассоциации выступают в качестве специализированных платформ в ключевых направлениях деятельности РЭО: циклическая экономика и экологический мониторинг. Это существенно расширяет возможности для достижения плановых показателей национальных и федеральных программ, а также для проведения испытаний новых методологий и разработки нормативно-правовой базы. По его мнению, взаимодействие между двумя некоммерческими организациями, созданными при поддержке и участии РЭО, позволит результативно использовать знания экспертов из бизнес-среды, научного сообщества и широкой общественности.

Сергей Егоршев отметил, что важнейшая задача как экономики замкнутого цикла, так и экологического мониторинга состоит в обеспечении благоприятного состояния окружающей среды для нынешнего и грядущих поколений.

Он выразил надежду на то, что данное соглашение приведет к конкретным результатам, реализации совместных проектов и станет фундаментом для длительного и продуктивного взаимодействия.

Валерия Гулимова также выразила уверенность в успешном сотрудничестве между ассоциациями, учитывая наличие общих интересов в их профессиональной и общественной деятельности.

Она акцентировала внимание на том, что реализация проектов, направленных на повторное использование отходов производства и потребления, способствует уменьшению антропогенного воздействия на окружающую среду. При этом, по ее мнению, деятельность любого экономического субъекта, включая предприятия, занимающиеся переработкой отходов, получением вторичных ресурсов и вторичного сырья, должна быть в высшей степени прозрачной в отношении воздействия на окружающую среду.