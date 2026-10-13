Мининвест Подмосковья: МСП привлечет более 80 млрд рублей кредитов с господдержкой в четвертом квартале
Фото: [Министерство инвестиций, промышленности и науки МО]
Малый и средний бизнес может привлечь не менее 84 млрд рублей с «зонтичными» поручительствами Корпорации МСП в четвертом квартале 2026 года, что на 20% больше, чем было в третьем квартале. Поручительства покрывают до 50% от суммы банковского кредита и могут достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Новые лимиты «зонтичных» поручительств Корпорации МСП помогут предпринимателям привлечь финансирование для развития своих компаний, пополнения оборотных средств или рефинансирования текущих обязательств. Механизм «зонтов» дает доступ к господдержке даже при отсутствии или недостаточности залога. Для удобства бизнеса поручительства встроены в банковский процесс, чтобы предприниматели могли бесшовно и бесплатно использовать этот инструмент при получении кредитных средств», – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Лимиты «зонтичных» поручительств Корпорации МСП на четвертый квартал 2026 имеют Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, Т-Банк, МСП Банк, ПСБ, Совкомбанк, Банк «Санкт-Петербург», Банк «Левобережный», Банк ДОМ.РФ, Точка Банк, Банк Уралсиб, АКБ «Ак Барс», Банк ЗЕНИТ, Генбанк, НОВИКОМ.
Механизм «зонтичных» поручительств был запущен по поручению президента РФ Владимира Путина в октябре 2021 года. Он реализуется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
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