Мининвест Подмосковья: МСП привлечет более 80 млрд рублей кредитов с господдержкой в четвертом квартале

Малый и средний бизнес может привлечь не менее 84 млрд рублей с «зонтичными» поручительствами Корпорации МСП в четвертом квартале 2026 года, что на 20% больше, чем было в третьем квартале. Поручительства покрывают до 50% от суммы банковского кредита и могут достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.