Аграрии из Московской области получили награды на выставке «Золотая осень – 2026»
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
Предприятия агропромышленного комплекса Московской области получили 23 золотые медали и дипломы первой категории за достижения в развитии племенного и товарного животноводства на 28-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2026», их также отметили наградами за развитие агротуризма и поддержку малого бизнеса, а Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области – за активное взаимодействие. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, золотыми медалями и дипломами первой категории отмечены предприятия и научные организации региона, среди которых ООО НЦ «Селекцентр», АО «Бисеровский рыбокомбинат», ООО СХП «Коломенский рыбхоз «Осенка», ЗАО «Рыбхоз Клинский», ООО «Совхоз Головково», племзавод «Пойма», ООО «АПК Вохринка», ООО «ТИЭЙЧ – РУС МИЛК ФУД», ФГБУ «Селекционно-генетический центр «Смена», ООО «Сельхозактивы», ООО «Экоферма Заречье» и Истринская сыроварня Олега Сироты.
Также награды получили Спасский Московский конный завод № 1, ООО «Шепиловская птицефабрика», ООО «Кобб-Раша», АО «Русский Соболь», АО «Племенной зверосовхоз «Салтыковский» и не только.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».
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