Аграрии из Московской области получили награды на выставке «Золотая осень – 2026»

Предприятия агропромышленного комплекса Московской области получили 23 золотые медали и дипломы первой категории за достижения в развитии племенного и товарного животноводства на 28-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2026», их также отметили наградами за развитие агротуризма и поддержку малого бизнеса, а Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области – за активное взаимодействие. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.