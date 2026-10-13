Аграрии из Московской области получили награды на выставке «Золотая осень – 2026»

Официально

Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]

Предприятия агропромышленного комплекса Московской области получили 23 золотые медали и дипломы первой категории за достижения в развитии племенного и товарного животноводства на 28-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2026», их также отметили наградами за развитие агротуризма и поддержку малого бизнеса, а Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области – за активное взаимодействие. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, золотыми медалями и дипломами первой категории отмечены предприятия и научные организации региона, среди которых ООО НЦ «Селекцентр», АО «Бисеровский рыбокомбинат», ООО СХП «Коломенский рыбхоз «Осенка», ЗАО «Рыбхоз Клинский», ООО «Совхоз Головково», племзавод «Пойма», ООО «АПК Вохринка», ООО «ТИЭЙЧ – РУС МИЛК ФУД», ФГБУ «Селекционно-генетический центр «Смена», ООО «Сельхозактивы», ООО «Экоферма Заречье» и Истринская сыроварня Олега Сироты.

Также награды получили Спасский Московский конный завод № 1, ООО «Шепиловская птицефабрика», ООО «Кобб-Раша», АО «Русский Соболь», АО «Племенной зверосовхоз «Салтыковский» и не только.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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